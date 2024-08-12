全國鐵路今年載客逾25億人次　創同期新高

國家鐵路集團周一（12日）公布，今年1月至7月全國鐵路發送旅客25.22億人次，旅客周轉量9,454.53億人公里，同比分別增長15.7%和10.6%，均創歷史同期新高。其中廣深港高鐵累計發送跨境旅客1,537.7萬人次、同比增長54.7%。

今年至今全國鐵路全國鐵路日均安排開行旅客列車10,434列，同比增加998列、增長10.6%。國鐵集團指，當局透過鐵路網上售票和候補購票大數據分析客流特點，為熱門方向和區段增開臨時列車，較好服務旅客假期出行，同時加強跨境旅客運輸組織，在北京與香港、上海與香港之間開行夕發朝至高鐵動臥列車，安排開行中國西雙版納至老撾瑯勃拉邦國際旅客列車2列，恢復開行內蒙古呼和浩特至蒙古烏蘭巴托國際旅客列車。

國鐵集團強調，當局今年有效防控各類風險保障運輸安全暢通，包括與氣象等部門密切聯繫，及時關注各地天氣變化，積極應對“格美”台風、低溫雨雪冰凍、強降雨、地震等極端天氣和自然災害，提前採取停運、限速、迂回等主動避險措施，動態優化列車開行方案，主動規避安全風險。另及時發布列車停運、晚點等運輸服務資訊，做好車票退票、改簽等服務，引導旅客安全有序出行。