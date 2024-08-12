低空「的士」載客試點開通　上海往江蘇昆山僅25分鐘

內地傳媒周一（12日）報道，上海新空直升機公司上周六（10日）試點開展上海浦東國際機場至江蘇昆山城市航站樓雙向低空的士載客服務，將原本1.5至2小時的地面車程縮短至30分鐘內，預計航線可實現年載客2萬至3萬人次。

上周六上午10時46分，一架美國貝爾公司生產的BELL505單發四座輕型直升機在昆山城市航站樓東廣場起飛，按照既定航線飛向上海浦東機場，最高航速接近每小時200公里。上午11時17分，直升機順利抵達上海浦東星野基地。服務仍在市場推廣階段，單程執飛價格按1,600元（人民幣，下同，約1,736港元）/位、1,800元（約1,953港元）/位，乘客乘坐直升機從昆山城市航站樓出發，大約25分鐘抵達上海浦東起降點，隨後由浦東機場的地服專車轉送至民航航班，算上機場地面接駁時間，全程控制在1小時以內。原本從江蘇昆山乘坐國內航班前往浦東國際機場需提前4小時30分鐘啟程，乘坐國際航班需提前5小時30分鐘出發，低空的士載客航線開通令時間大幅縮短至國內航班僅需提前1小時30分鐘、國際航班提前2小時。

低空的士載客運輸是低空經濟的重要組成部分，上海將持續拓展低空航線覆蓋面，開通上海至江蘇太倉、吳江等長三角區域低空航線，以及開通浦東國際機場至寶山上海國際郵輪旅游度假區等市內低空旅遊航線，加大政策支持力度，為低空經濟發展注入新動能。