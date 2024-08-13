桑植公安局　破獲26年前命案積案

內媒周一（12日）報道，湖南桑植縣公安局「1998.2.26」命案專案組近日將潛逃26年的命案在逃人員王某某押解回桑。副縣長、公安局黨委書記、局長劉克敏帶領局班子成員及民輔警迎接專案組民警凱旋，對他們破獲26年前命案積案表示祝賀。

1998年2月，王某某用柴刀將田某某頭部砍傷，田某某經治療無效最終死亡。因心生恐懼，犯罪嫌疑人王某某畏罪潛逃，因當時偵查破案技術受限，案件一直未能偵破。桑植公安嚴格落實省廳、市局黨委部署要求，從相關部門抽調民警加入專案組，從蛛絲馬迹中不斷發現新的案件線索，不斷縮小偵查範圍。

辦案民警發現犯罪嫌疑人王某某可能活躍在廣東省韶關市一帶，隨即與韶關警方溝通協調並請求給予支持，最終在韶關警方的積極配合下，辦案民警於今年8月8日在廣東省韶關市將犯罪嫌疑人王某某抓獲歸案。至此，一起26年前的命案積案被桑植公安成功偵破。經審訊，犯罪嫌疑人王某某對其故意傷害致人死亡的犯罪事實供認不諱。目前已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

據王某某交代，在潛逃的26年間，為躲避公安機關偵查只能用化名，常年以打零工為生，不敢使用身份證件，每天東躲西藏，飽受煎熬。直到被公安機關抓獲時，他才真正如釋重負。