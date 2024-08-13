前侵華日軍重返哈爾濱懺悔　指認731部隊罪行

侵華日軍731部隊「少年隊」前成員清水英男一行人，周一（12日）晚乘飛機抵達黑龍江省哈爾濱市，周二（13日）上午到該市平房區的侵華日軍第731部隊罪證陳列館指認謝罪。館長金成民表示，清水英男很可能是最後一個回到哈爾濱進行懺悔謝罪的731部隊前隊員。

現年94歲的清水英男1945年3月作為日本派往哈爾濱的最後一批少年隊隊員，到731部隊度過4個多月，該處曾是二戰期間日本策劃、組織和實施細菌戰的大本營，至1945年8月14日他隨日本部隊逃離回國。他在哈爾濱期間，目睹731部隊培養病原菌、進行活體解剖、實施人體實驗等野蠻行徑，給他留下巨大心理陰影，一直感到自己罪惡深重。他2016年公布自己的身份，開始通過公開演講、接受採訪等方式揭露侵華日軍罪證。

清水英男曾發文表示，歷史事實不容掩蓋，他決心在有生之年回到731部隊舊址，向受傷害的中國人民表達最深切歉意，也希望喚起更多人反思和警醒，珍惜來之不易的和平，避免戰爭悲劇重演。金成民指出，侵華戰爭結束79年，絕大部分老兵已過世，清水英男是目前唯一在世、願意公開揭露日本細菌部隊罪惡的731部隊成員，也很可能是重返哈爾濱的最後前隊員。