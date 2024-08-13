內地發暴雨預警防汛形勢嚴峻　深圳罕現水龍捲

中央氣象台周二（13日）繼續發布暴雨藍色預警，預計未來一天福建、廣東、廣西等13地部分地區有大到暴雨，局部地區100至120毫米大暴雨，或伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。深圳市寶安區附近海域周一（12日）清晨出現罕見的水龍捲，引起熱議。

寶安區附近海域周二早上6時半左右出現水龍捲，上端與雷雨雲相接，下端直接延伸到水面，空氣繞着水龍捲的軸一邊快速旋轉，一邊移動。內媒指，由於近日副熱帶高壓減弱，天氣轉不穩定，在高溫高濕條件下，當日凌晨到早上全市普遍出現強降雨，為水龍捲的出現提供有利的大氣條件。而在過去10年，深圳水域曾出現兩次水龍捲，分別在2015年5月11日和2018年6月26日。

內地近來暴雨連場，國家防總副總指揮、水利部部長李國英周一主持防汛周會商，指預報未來一周受強降雨影響，多條河流可能發生洪水。其中烏蘇里江幹流洪水於當日全線超警，料於周三（14日）前後將全線超過保證水位，堤防累計發生29處滲水險情、11處管湧險情、11處塌坡險情，防汛形勢仍嚴峻複雜。該部門要求進一步提高防禦措施，並向北京、天津、江西、雲南等10地發出「一省一單」靶向預警。