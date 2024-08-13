華052D驅逐艦抗炸試驗首公開　同型艦傳加入海警

美媒近日報道，中美兩國在造艦能力和海軍總規模方面的差距令人擔憂，重提「中國恐怖造艦規模」是美國的232倍。另有商業衞星拍攝到上海江南造船廠船塢內正建造一艘奇怪的052D型水面艦艇，最新照片顯示已塗上中國海警的塗裝。

照片顯示，該艘外形奇怪的052D首度被塗上中國海警塗裝，和旁邊保留海軍灰塗裝的新一批次052DG型驅逐艦形成鮮明對比。該艦外形和尺寸052D型驅逐艦類似，但在上層建築、艦面武備方面差異巨大。分析指，這是基於052D型驅逐艦進行適應性設計，動力系統可能沿用柴燃交替動力或改為柴油機動力，正常排水量在6,000多噸。其船電和武備系統相比052D型驅逐艦有所簡配，如將原有的相控陣雷達更換為382雷達，將H/PJ-45A艦炮更換為H/PJ-26型76毫米艦炮，取消所有垂直發射系統，增加海警執法設備。

另外，解放軍近日首度公開052D型驅逐艦進行水下爆炸衝擊試驗畫面，其爆炸點距離艦體僅100米或以下，場面震撼。該試驗主要模擬真實戰場情景，當艦身受到水下爆炸衝擊時，檢驗整體結構和設備損傷情況，為後續建造進行必要修改和更新。