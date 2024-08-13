受賄濫權罪成　貴州政協前副主席獲判死緩

貴州省政協前黨組成員、副主席李再勇涉嫌受賄超過4.32億元（人民幣，下同，約4.69億港元）、濫用職權案，重慶市第五中級人民法院周二（13日）公開宣判，以受賄罪判處他死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處有期徒刑7年；同時追繳其受賄犯罪所得財物及其孳息上繳國庫，不足部分繼續追繳。

法院審理查明，現年62歲的李再勇於1998年至2023年利用擔任貴州省遵義市紅花崗區委書記，黔東南州委常委、副州長，銅仁地委副書記、行署專員，貴陽市委副書記、市長，六盤水市委書記，貴州省委常委、秘書長，貴州省委常委、貴陽市委書記，貴州省委常委、副省長等職務便利，以及職權或地位形成便利條件，為有關個人在工程承攬、土地徵收、項目規劃審批等事項提供幫助，非法收受財物共計折合4.32億元，大部分未實際取得。他2014年至2017年擔任六盤水市委書記、市城鄉規劃建設委員會主任期間，違反法律法規規定強令開工建設相關旅遊開發項目，濫用職權造成生態破壞損失超過8,645萬元（約9,393萬港元）。

法院認為李再勇受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，為國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑；他濫用職權致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，亦應依法懲處，與受賄罪併罰。鑑於他大部分受賄屬未遂，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄事實；濫用職權具有自首情節；檢舉他人犯罪行為，經查證屬實，具有重大立功表現；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物絕大部分已查扣到案，具有多個法定、酌定從輕處罰情節，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行；對其所犯濫用職權罪可從輕處罰。