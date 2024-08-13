華軍機南海射彈　菲將審視仁愛礁補給

中國軍機近日於南海上空投放誘餌彈，阻撓菲律賓軍機闖入主權爭議空域，令兩國緊張局勢再度升溫。菲律賓外交部周二（13日）正式向中國政府提出外交抗議，官員揚言將重新審視早前與中方達成的仁愛礁補給臨時安排。而菲律賓和越南上周首次舉行聯合消防演習，專家形容是「對北京非法軍事行動的直接回應」。

菲律賓國防部長特奧多羅周一（12日）指，中國軍機行動屬意料之中，符合中方在南海宣示主權和存在的往常模式，菲方應適應中方有關反應。他呼籲中國遵守國際法，聽從菲律賓和其他國家呼籲約束行動。菲律賓外交部副部長拉扎羅周二指，早前與中國達成仁愛礁臨時安排不影響菲方南海立場，只要有需要就會重新審視安排，審查定將進行，時間有待討論。外長馬納洛則稱菲方將履行該臨時安排，希望中國同樣遵守。

菲律賓海岸防衞隊與越南海洋警察司令部上周五（9日）首次在馬尼拉灣舉行人道主義演習，期間使用艦艇的高壓水槍滅火，與中國海警船過往使用艦載水炮，驅趕闖入南海主權爭議水域的船隻相似。馬尼拉智庫「國際發展與安全合作組織」主席卡巴爾薩（Chester Cabalza）認為，通過模仿中國在海上不良和非法行為，南海主權聲索國家展示準備好保衞和保護領土。