乘客高速公路落車溺亡　法院判的士司機毋須擔責

四川省廣元市一名女子去年搭的士在高速公路上突然落車，最終墮河溺亡，網傳的士司機中途「甩客」逼她落車。死者家屬指女子患精神病，起訴的士司機和所屬公司未盡救助義務屬於違約，索償77萬元（人民幣，下同，約83萬港元）。蒼溪縣法院周一（12日）裁定司機無違約行為，判處退還600元車資（約650港元）。死者丈夫不計劃上訴。

周姓女死者去年10月4日上午7時05分從蒼溪縣截的士上車前往雅安市，的士駛至綿陽市三台縣小鎮出入口時，周女要求趙姓男司機不經高速公路行車，趙男答允並表明之後要行經高速公路。周女初時同意，但的士駛入高速公路不久，她情緒激動多次要求落車，並無視趙男勸說，直接打開車門離開。警方調查確認周女之後獲巡邏人員帶離高速公路，她同日下午被發現在三台縣一條河流溺亡，排除他殺。

死者母親、丈夫及一對兒女今年2月起訴的士司機和公司，主張趙男收取車資代表與死者達成運輸合約關係，但他未把死者安全送抵目的地，放任患有精神分裂症的死者走在高速公路，最終導致她死亡，屬於嚴重違約，應賠償喪葬費、死亡賠償金、被扶養人生活費等款項。法院認為，趙男執行運輸合約無違約，雖然他和公司違反相應的「後合約義務」，但也與周女死亡無因果關係，因此駁回大部分訴訟請求。