大陸遊客在台遭電死　父母索償惹爭議撤控

一名大陸男遊客2018年在台灣高雄市遭電死，死者年邁父母遂到台灣起訴高雄市政府疏忽檢修導致路燈漏電，根據當地賠償法索償超過1,165萬元（新台幣，下同，約279萬港元），卻引發台灣法例兩岸適用爭議。台媒周二（13日）報道，雙方訴至台北最高法院後，死者父母撤回索償。

錢姓大陸男子2018年8月12日在台灣踩單車環島，駛至高雄市路竹區大公路一處路燈時遭電擊死亡。驗屍確認錢男死於電擊性休克，左前臂至左手腕多處電擊燒灼傷。死者父母主張錢男觸摸路燈電死，該路燈由高雄市政府工務局養護工程處設置及管理，當局應負責任賠償醫療費、喪葬費、扶養費和慰撫金。養護工程處否認過失，又指「國家賠償法」不適用於大陸人民。

高雄地方法院早前據台灣法務部函釋，參照兩岸關係條例意旨，加上台灣陸委會意見，基於人權保障和人道理念，認為大陸人民適用「國家賠償法」，一審認定高雄市養護工程處存在疏忽過失，應賠償463萬元（約111萬港元）。雙方均不服判決上訴，二審維持原判後再上訴至最高法院。死者父母近日就同事故的過失致死案達成和解，遂撤回索償。