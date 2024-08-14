退出緬北詐騙集團又重操舊業　青年判囚2年5個月

內地一名「00後」青年誤入歧途偷渡到緬北進入詐騙集團，逃離後又重操舊業，將親朋好友的手機號碼提供給犯罪集團，用於發送詐騙短訊和撥打詐騙電話。上海市寶山區人民檢察院周一（12日）披露，日前經該院提起公訴，法院以詐騙罪判處該青年有期徒刑2年5個月，並處罰金2萬元（人民幣，下同，約2.2萬港元）。

楊某今年3月投案自首，交代去年11月在網上結識「海哥」，對方稱只要租借手機號碼就可給他一小時30元（約33港元）的報酬。楊某需提供手機號碼並下載一個投屏軟件，「海哥」會用該軟件和楊某手機聯通操作其手機，向他人發送詐騙短訊、撥打詐騙電話。楊某還找來朋友冉某一同做此事，從女友李某及其他親朋好友處借手機號碼，「海哥」用添加的手機號碼遠程犯案，騙取被害人財物。被害人姜女士等人接到以上述手法實施的詐騙電話和短訊，共計被騙逾12萬元（約13.2萬港元）。

這並非楊某第一次接觸電騙，他曾被朋友以做酒吧侍應為由偷渡到緬北，進入詐騙公司實習3個月後正式做刷單詐騙，由於沒做出業績，5個月後向公司提出退出回國，但沒吸取教訓，反而繼續做詐騙分子的幫兇。寶山區檢察院審查認為，楊某以非法佔有為目的，夥同他人利用訊息網絡虛構事實、隱瞞真相，詐騙他人錢款，數額巨大，犯罪事實清楚，證據確實充分，以詐騙罪對其提起公訴，法院經審查以詐騙罪判處他上述刑罰。李某、冉某則另案處理，「海哥」身份也在進一步查證中。