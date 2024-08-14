2歲童酒店浴缸撞傷昏迷3小時　住客申請退費被拒

山東一名女子周一（12日）向消費保投訴平台反映，本月初和家人帶兒女到貴州旅遊並入住當地酒店，惟2歲兒子洗澡時在浴缸內滑倒撞傷昏迷不醒。她認為酒店房浴室沒有淋浴間，住客只能站在浴缸洗澡，構成安全隱患，希望酒店整改。她曾提交總房費的退費申請，惟酒店方未通過申請。

李夢（化名）表示，本月2日起入住貴州天怡豪生大酒店（噴水池黔靈山公園店），兒子翌日晚上洗澡時出事，被急救車接到醫院急診科治療後才甦醒過來，從撞到窒息昏迷至醒來相隔長達3小時。回到山東後，她再次帶兒子去當地醫院檢查，報告尚未出來，兒子頭部受傷位置仍留有烏青色的印痕。此前她和酒店方協商，對方表示願意賠償醫藥費400元人民幣（約440港元），但雙方最終未達成一致。她認為，酒店房浴室無淋浴間，站在浴缸淋浴對老人和孩子來說都非常不安全。

該酒店吳姓大堂經理周一回應稱，事發後酒店工作人員接到住客電話來到房間，當時浴缸內蓄滿了水，住客陳述孩子是洗澡時摔倒。經理表示，淋浴設施確實在浴缸上方，客人需站在浴缸淋浴，但該處配備防滑墊，浴缸外也配備有地巾等防滑措施。酒店曾表示承擔孩子當晚的醫療費用，對方卻不同意，經理表示願意進一步協商。