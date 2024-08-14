中紀委發表文章　誓深化重點領域反腐

中央紀委國家監委網站周三（14日）發文提及，「油水愈多的地方愈容易滑倒」，要求推進不斷深化治理權力集中、資金密集、資源富集等重點領域的腐敗問題，持續拓展反腐深度廣度，提高治理腐敗效能。

文章指，相比其他領域，金融、國企、能源、醫藥、基建工程等重點領域政策支持力度大、投資密集、資源集中，關乎國計民生，從近年來查處腐敗案件可以看出，一些重點領域往往腐敗易發多發，破壞公平正義、影響發展環境、積累風險隱患，成為實現中國式現代化「攔路虎」、「絆腳石」，須盯緊盯牢重點領域，特別是其中重點人、重點事、重點崗位，找準問題、對症施治、靶向糾治、精準發力。

由於權力集中、資金密集、資源富集，利益誘惑大，重點領域往往是廉潔風險的高危區域，加之一些領域行業性特徵鮮明，腐敗的方式、手段上具有相對的隱蔽性及複雜性，深化整治上述領域腐敗就要吹開浮土找裂縫，善於從異常現象背後發現隱藏腐敗問題，把反腐敗與防風險結合起來推進，讓反覆發作老問題逐漸減少，讓新出現問題難以蔓延。文章亦提及，要做到「懲」、「治」結合、系統施治，從源頭上解決問題、防範風險，亦需強化受賄行賄一起查，斬斷官商勾結利益鏈，破除權錢交易關係網。