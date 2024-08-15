屋苑保安逼外賣員下跪惹議　物業公司要求尊重

浙江省杭州市一名外賣員周一（12日）送外賣時與屋苑保安發生衝突，外賣員因擔心影響送餐時間被迫下跪。涉事的物業管理公司綠城服務截至周二（13日）未就事件回覆。同日，內地某龍頭物業服務公司則緊急發布通知，要求對外賣服務人員充分的尊重和理解，並在可能的情況下提供幫助和支持。

一家總部位於北京的物業服務公司周二緊急發布通知，向各項目傳達兩方面的要求。一是，關於基礎設施及便利條件提供：制訂並公布清晰的外賣員管理規定，包括進出時間、路線、停放區域、送餐方式等，確保外賣員了解並遵守相關規定；設置外賣員專用停放區域和取餐點，以減少外賣員的流動，提高送餐效率；可視情況提供必要的設施，如遮雨棚、休息座椅等，為外賣員提供便利的工作環境。

二是，日常溝通及處置。保安人員不具備執法權和處罰權，且應保持對外賣服務人員充分的尊重和理解，各項目迅速組織外委保安供方進行宣貫培訓，內容涉及四方面：保安人員應給予外賣員應有的尊重和理解，尤其在與外賣人員溝通時，切忌野蠻粗暴、頤指氣使；外賣員在送餐過程中可能會遇到各種困難和挑戰，如交通擁堵、天氣惡劣等，請保安人員理解這些難處，並在可能的情況下提供幫助和支持；當外賣員在送餐過程中遇到問題時，如無法找到地址、遭遇門禁障礙等，請保安人員積極協助解決，確保送餐順利進行；如發生摩擦，切忌不可對外賣人員進行推擠、打罵等行為，並佩戴執法紀錄儀。