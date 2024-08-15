石破茂訪台談加強阻嚇力　陸提嚴正交涉

被視為日本下任首相熱門人選的自民黨前幹事長石破茂等跨黨派國會議員團，周一（12日）起訪問台灣，周三（14日）結束行程，強調現在日本全力思考的是如何避免中國大陸對台動武的狀況發生。中國駐日本大使館對石破茂等人訪台表示強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

石破茂周三在台灣舉行小型記者會總結這次訪問，表示此訪確認台灣總統賴清德和日本在安全方面的立場一致，也就是藉提升阻嚇力全力避免「台海有事」的情況發生，以確保本地區的和平與穩定。對於兩岸一旦開戰，日本將有何反應，他則稱不便在此刻公開分享。他指出，日台廣泛討論如何提升相關阻嚇力，雖未得出具體結論，但一致認為有必要提升交流頻率，例如每隔數月就舉行一次，認為擔任政府要職之外的人應負起深化對台交流的責任。

中國駐日本大使館批評日方有關政客言行，公然違背中日四個政治文件精神及日方在台灣問題上所作承諾，粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。使館指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線，任何外部勢力無權干涉；強調中國必將統一，如日方一些人心存染指台海的幻想，妄圖阻撓中國統一，必須為此付出沉重代價。