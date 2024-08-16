接機代拍洩露運動員資訊　內地整治飯圈亂象

法國巴黎奧運會結束，國家隊運動員回國時在機場遭遇接機追堵拍照，不堪其擾。瘋狂的體育粉絲經濟催生灰色產業鏈，並引致運動員個人私隱遭洩露等問題。公安部高度重視涉體育領域「飯圈」（即粉絲群體）現象，周四（15日）公布4宗打擊整治相關違法犯罪典型案例。

代拍是飯圈文化中重要一環，代拍者通常掌握娛樂明星、體育運動員、電競運動員的個人行程，為無法親自到場的粉絲拍攝偶像的高清照片或影片。內媒發現巴黎奧運期間，不少代拍在網絡平台發文承接運動員回國機場代拍業務，代拍圖售價單人約300至400元（人民幣，下同，約330至440港元）。循着接機、代拍等行為往上挖掘，一條個人資訊代查的灰色產業鏈逐漸浮現，網上群組陸續發出不同運動員的身份證號或手機號被查出的消息。一份打包出售包含孫穎莎、王楚欽等運動員身份證號的資訊包，僅賣50元（約54港元）。

公安部周四公布打擊整治涉體育領域飯圈違法犯罪的典型案例，分別發生在北京、廣東、山東河北和河南等地，案件主要涉及網上發布詆毀運動員和教練的訊息，及在網上辱罵運動員的網絡暴力案件。涉事者分別被所在地區公安機構採取刑事強制措施或行政處罰。

此外，南方日報一名體育記者日前在網上直播談及國家跳水運動員全紅嬋時，提到她「瘋瘋癲癲」、「像一個白癡一樣」。南方日報周四發聲明，指該名體育記者違規私自參加網絡連線節目，發表涉國家奧運健兒的錯誤言論。集團對此高度重視，迅速組織開展調查，將根據事實對相關責任人依規依紀嚴肅處理。