記者批美將體育政治化　為中國等競爭對手製造麻煩

雖然法國巴黎奧運已閉幕，但美國反興奮劑機構（USADA）多年來允許服用興奮劑運動員參賽的醜聞愈演愈烈。美國獨立調查記者諾頓（Ben Norton）近日拍片詳述USADA如何允許部分運動員使用禁藥，他在周五（16日）內地官媒刊出的訪問中表示，若事態進一步發酵，美國可能會因該醜聞被禁止在2028年舉辦洛杉磯奧運會。

諾頓在社交平台指出，USADA將獲准使用禁藥的運動員招募為線人，以此監視其他外國運動員，批評該機構的虛偽性顯而易見，採用雙重標準的行徑極具諷刺意味。他受訪指出，該機構由美國政府資助，並由美國國會監督，世界反興奮劑組織（WADA）表明美國違反重要規則，已將其提交給一個國際審查委員會，意味可能被禁舉辦洛杉磯奧運。他指出USADA並非警察部門，在國際體育賽事中沒有權力說「我們的運動員可以作弊，因為我們想監視其他我們認為可能在作弊的運動員」。

諾頓又指，美國經常將國際體育賽事政治化，如曾施壓國際奧委會禁止俄羅斯，並一直向中國施壓，顯然中國隊已成為美國隊的主要競爭對手，中美在巴黎奧運金牌數量並列第一，因此美國有利益去為其主要競爭對手製造麻煩。另針對曾在興奮劑檢查中被發現陽性但仍獲准參加巴黎奧運的美國田徑選手奈頓，田徑誠信委員會周三（14日）宣布，已就此向國際體育仲裁法庭提起上訴。