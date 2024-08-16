多地開展不明肺炎防疫演練　官方強調正常安排

國內多地近日據指組織開展不明原因肺炎聚集性疫情應急演練，引發公眾關注。北京市石景山區衞健委表示，相關應急演練是根據國家和市疾控局要求，從本土傳染病防控的實際需求出發，結合傳染病疫情的發生發展規律，進一步加強培訓演練工作，識別、改善傳染病疫情準備和應對工作中的薄弱環節。有衞生熱線工作人員稱，演練主要是為防止群眾對疾病的誤解及恐慌，並非特殊原因所致。

內媒周四（15日）梳理各地政府或衞健委、疾控中心等網站後發現，從今年2月開始，不少地區就陸續開展上述應急處置演練活動。其中，湖南岳陽市、江蘇淮安市、江蘇省鎮江市、海南澄邁縣等地區於6月舉行相關演練，吉林省遼源市、遼寧省盤錦市、湖南省懷化市、山西省太原市、江蘇省無錫市、四川省、重慶市、黑龍江省、浙江省麗水市等地上月也舉辦演練。本月以來則有海南省陵水縣、廣西壯族自治區河池市、北京市石景山區、甘肅省臨澤縣、甘肅省張掖市、甘肅省白銀市平川區等地區。

對於開展應急演練的原因，甘肅省衞健委發消息稱，為進一步強化市縣區傳染病應急隊伍建設，提升衞生應急處置能力，科學高效應對各類突發公共衞生事件，近日市衞生健康委、市疾控中心組織開展聚集性不明原因肺炎防控桌面推演，市縣區疾控中心50多人參與演練。甘肅省12320衞生熱線電話工作人員周四回覆內媒指，國家層面針對10個省份已提出要在本月底進行應對傳染病的演練，屬於正常演練。