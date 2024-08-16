菲圖派艦赴仙賓礁擴大非法存在　華海警嚴陣以待

內媒周五（16日）報道，今年4月起菲律賓海岸防衞隊9701船非法闖入中國仙賓礁海域，並持續開展侵權活動。知情人士透露，有訊息顯示菲方近期有意加大其在仙賓礁的違法侵權活動，派出菲海岸防衞隊主力艦艇衝闖仙賓礁，擴大其非法存在的規模。面對菲方最新動向，中國海警艦艇已在仙賓礁海域嚴陣以待。

知情人士指，菲方圖在近期派出其海岸防衞隊的另一艘大型艦艇到仙賓礁海域，與9701船實現聯排錨泊，擴大菲方在仙賓礁浮動平台的建設規模，新派出的艦艇可能與9701船噸位相當。專家認為，菲方進一步擴大對仙賓礁的非法侵佔意圖非常明顯，嚴重違背《南海各方行為宣言》關於不新佔無人島礁的要求，惡意挑釁南海和平現狀。內媒獲得的仙賓礁近況航拍影像顯示，中國海警5901船在仙賓礁海域，還有多艘中國漁船在該礁潟湖內圍繞菲方9701船開展漁業生產活動。

另外，菲律賓總統小馬可斯與新加坡總統尚達曼周四（15日）在馬尼拉舉行雙邊會議，承諾深化兩國關係，同時呼籲以和平方式解決南海爭議。美國國防部早前宣布，升級關鍵的菲律賓巴薩空軍基地，在2026年7月前建造停機坪、路肩和滑行道。西方分析人士指，此舉提高美菲軍隊的戰備狀態，以遏阻中國在南海咄咄逼人的行動。