老撾外長晤王毅　願與華助緬甸穩定發展

中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（15日）在泰國清邁會見老撾副總理兼外長沙倫賽，就緬甸等問題交換意見。沙倫賽讚賞中方為推動緬北和談和緬甸國內政治和解發揮的建設性作用，願與中方加強協調配合，助力緬甸穩定發展。

王毅表示，堅定支持老撾當好東盟輪值主席國，進一步提升國際和地區影響力。中方願與老方繼續深化各領域互利合作，發揮中老鐵路綜合效益，合力破解卡點堵點，加快沿線綜合開發，服務各自發展振興。沙倫賽則指，願共同密切高層交往，深化互聯互通、礦產資源等領域合作，共同打擊跨國犯罪，推動老中命運共同體建設取得更多成果。

緬甸問題方面，王毅指緬甸是東盟大家庭的一員，中方支持東盟與緬甸加強溝通接觸，探討將東盟五點共識同緬甸新的「五點路線圖」對接，相互補充、相互促進，幫助緬甸維護國內穩定，實現政治和解，恢復民主轉型進程。他認為，這有利維護東盟的整體團結，以及地區和平穩定。二人亦一致同意開好即將舉行的瀾湄合作外長會，強化命運共同體意識，加強各領域務實合作，推進瀾湄國家命運共同體建設。