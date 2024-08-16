華批美圖以核維霸　海軍訓練艦遠海實習將停香港

中國海軍破浪號風帆訓練艦本月中旬至11月下旬將組織遠海實習訓練，並執行出訪任務。中國國防部發言人張曉剛大校周五（16日）公布此項年度計劃，該艦將訪問越南、印尼、斯里蘭卡和新加坡等國，並技術停靠香港，旨在提升海軍學員職業素養，加強與各國海軍交流、合作和互信。另對於美日近日鼓譟所謂中國軍事威脅，他反斥美國企圖以核維霸、恐嚇世界。

美國近日計劃以5億美元（約39億港元）軍援菲律賓，日本亦曾與菲舉行聯合軍事演習。張曉剛周五回應，認為國家間防務合作不應針對第三方，不得破壞地區和平穩定，但美日等域外國家惟恐南海不亂，菲方引狼入室、甘為棋子，為地區各國不恥，中方將依法維權，反制無理挑釁。美菲和澳洲近日亦在南海聯合巡航，期間解放軍南部戰區亦在黃岩島附近海空域組織聯合戰巡。張曉剛指此次完全是中方維權應變、維護地區安寧的正當之舉，強調南海不應成域外勢力的狩獵場，將繼續採取必要措施堅決回應相關挑釁行動。

另對於美日外長防長「2+2」會議提及擔憂中國持續快速擴展核武庫，張曉剛批評美日為加緊軍事勾連製造藉口，製造陣營對立對抗，破壞地區和平穩定，中方對此堅決反對。中方奉勸美日摒棄冷戰思維，切實認清核戰打不贏也打不得，切實降低核武在國家和集體安全政策中的作用，以實際行動促進全球戰略穩定而不是相反。針對東帝汶總統奧爾塔早前訪華，張曉剛指兩國軍方近年在高層交往、人員培訓、裝備技術等領域保持友好交流合作，下步將重點放在機制建設、聯演聯訓等領域深化合作。