境外間諜藉職場交友軟件竊密　國安部促提防

國家安全部周五（16日）於官方微信發文稱，近年境外間諜情報機關利用職場交友軟件，建立中國重點行業領域消息源，企圖套取行業政策、科研進展等關鍵敏感資訊甚至涉密資訊，為國家安全帶來威脅隱患。

文章指出，與傳統社交軟件相比，註冊職場交友軟件通常使用用戶真實資訊，包括姓名、聯絡方式及從業經歷等。此外，該類軟件會根據用戶資訊建立相關社區和圈子幫助用戶擴展人脈，例如同事、同學、同行等。境外間諜情報機關瞄準該類軟件便於篩選特定領域從業人員、易於打入相關圈子獲取資訊的特點，從中拉攏策反重點領域人才。國家安全機關近年在案件偵辦中發現，境外間諜情報機關以某行業從業人員身份為掩護，利用職場交友軟件拉攏科技、能源等重點單位工作人員。在與目標交往時，境外間諜情報機關除噓寒問暖、情感拉攏，又以過節送禮、請客聚餐等方式進行利益輸送，最終向目標索取敏感或涉密資訊，實施間諜竊密行為。

文章提醒，在使用職場交友軟件時，相關人員應對上述攀拉「套路」保持警惕，保護個人私隱和行業敏感數據，一旦察覺對方表現出虛假交友傾向，或提出索取敏感甚至涉密資訊時，須及時拒絕，並與對方保持距離。