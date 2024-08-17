王毅指瀾湄合作　已成為地區合作的金色平台

瀾滄江—湄公河合作第九次外長會周五（16日）在泰國清邁舉行。會後中共中央政治局委員兼外交部長王毅跟泰國外交部次長艾斯麗共同會見記者。王毅表示，瀾湄合作第九次外長會剛剛成功舉行，會議達成廣泛共識，取得豐碩成果；各方一致認為，瀾湄合作的引領作用更加明顯，已成為地區合作的金色平台。

王毅表示，中國同湄公河五國的戰略互信不斷加深，中國與湄公河五國貿易比10年前翻了一番，今年上半年突破2,000億美元（約1.56萬億港元），再創新高。王毅稱，六國打造的瀾湄甘泉行動、豐收瀾湄、綠色瀾湄計劃等項目集群成果亮眼，造福民生。隨着中泰、中老免簽政策落地，六國民眾往來更加方便，瀾湄人民日益親如一家。

王毅表示，六國決心朝以下4個方向重點努力，一是堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，深入推進平安瀾湄行動，合作打擊網賭電詐、毒品走私等跨境犯罪；二是加快建設創新走廊，完善地區科創合作機制，豐富數字經濟、綠色發展合作內涵；三是深化鐵路、公路、港口、電網互通，加強產能投資合作，維護地區產供鏈穩定；最後，明年將迎來中泰建交50周年和中越、中緬建交75周年，中老、中柬關係也處於發展的關鍵階段。