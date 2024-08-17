獲賠逾234萬人民幣　智障漢冤案遺屬促追責

安徽智障男子李四強早年被判犯搶劫罪入獄，出獄兩個多月後因病離世，其家人一直為他申訴，今年案件再審終獲改判無罪。內媒周四（15日）報道，廣東省汕頭市龍湖區人民法院本月決定賠償李四強家屬精神損害撫慰金、李四強的人身自由賠償金合計234萬多元（人民幣，下同，約257萬港元），並在侵權影響範圍內為他消除影響、恢復名譽、賠禮道歉。

龍湖區法院發出的國家賠償決定書中提到，李四強於2007年3月26日被羈押，2016年6月25日被釋放，共被羈押3,380天。按照上一年度國家職工日平均工資約462元（約508港元）計算，應支付人身自由損害賠償金156萬多元（約171萬港元），精神損害撫慰金則按照人身自由賠償金總額的50%確定，支付78萬多元（約86萬港元）。

得知這一賠償決定後，李四強的兄長李奎星卻不感到高興，指弟弟的冤案是怎樣造成，到現在也未完全查清，依舊不明不白。他表示，自案件改判後，他一方面申請國家賠償，另一方面在推動相關部門啟動追責程序，最希望看到的還是能追究當年相關人員的責任。另對於龍湖區法院認定他的兩名姪兒（李四強已去世二哥之子）具備請求國家賠償的主體資格，他並不認可，已按規定通過律師轉向汕頭市中級人民法院賠償委員會申請國家賠償。