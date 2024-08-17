碩士生遭舉報毆打強姦學妹　人民大學開展調查

中國人民大學一名萬姓女學生日前實名舉報同校碩士畢業生張某雋曾毆打、猥褻及強姦她。萬女周四（15日）對內媒表示自己正在休學，並已報警。中國人民大學回應稱，已第一時間成立專案組開展調查核實。

萬女表示，該校環境學院2023屆碩士張某雋2021年12月以散步為由騙她出去，卻性騷擾她。二人首次見面後，張某雋利用萬女患有躁狂抑鬱症，多次毆打她，甚至在教學樓等公共場所猥褻她。她前年3月再次與張某雋見面時，遭對方有預謀強姦，她提供的聊天紀錄截圖顯示張某雋承認強迫她發生性關係。事後萬女曾向北京市公安局海淀分局海淀派出所報警，但至去年11月警方只告知她案件仍在偵查階段，未有結論。她今年3月再向學校教師詢問案件進展，卻得到相同回覆，校方稱在警方沒定案前不會做任何處理。

內媒周四聯絡到中國人民大學保衞處，值班人員稱不清楚情況。萬女稱，她在網絡發布舉報材料後，學校曾聯絡她，表示關心她的精神狀況。校方回應媒體稱，證實萬女與張某雋皆為該校學生，並表示目前與海淀警方溝通的結果為案件仍在進一步偵辦中，目前沒有具體結論。