公安嚴打體育「飯圈」違法行為　中國乒協力撐

早前舉行的巴黎奧運女子乒乓球單打決賽由中國隊的孫穎莎對決陳夢，最終由陳夢成功衞冕金牌，惟內地出現「飯圈」（即粉絲群體）現象，內地公安機關會同相關部門依法打擊整治體育領域飯圈違法犯罪行為。中國乒乓球協會周六（17日）發聲明表示堅決支持打擊行動，並強烈譴責任何違法犯罪行為。

中國乒協指出，飯圈亂象已嚴重干擾中國乒乓球隊的正常訓練和比賽，對運動員、教練員與管理人員的工作、生活、家庭產生極其負面的影響，更造成惡劣社會影響。在網絡空間及其他社會公共場所，任何對中國乒乓球隊或其成員進行辱罵、詆毀、誹謗或其他形式的惡意攻擊行為，協會將依法收集證據，並追究相關組織和人員的法律責任。中國乒協表示，中國乒乓球隊衷心感謝社會各界人士的關心與厚愛，並期望與大家攜手合作，共同營造清朗網絡空間。

內媒報道，飯圈文化催生出灰色產業鏈，引致運動員個人私隱遭洩露等問題，網上有群組放售不同運動員的身份證或手機號碼的資訊，涉及孫穎莎、王楚欽等國家隊乒乓球運動員，叫價50元人民幣（約54港元）。較早前，廣東省廣州市公安局番禺區分局則刑拘一名女子，她涉嫌在社交平台辱罵、詆毀中國國家隊運動員和教練。女子是孫穎莎的球迷，在巴黎奧運乒乓球女單決賽後發表詆毀陳夢和教練馬琳的言論。