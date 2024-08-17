北約增加西太平洋部署　恐加劇與華緊張關係

中國持續發展海軍力量，美國傳媒周五（16日）指北約成員國正增加在西太平洋的部署，有機會加劇與中國的緊張關係。

報道指，最新的例子是意大利近日首度派遣海軍卡武爾號航母打擊群到太平洋，並於本月9日與美國海軍林肯號航母打擊群在關島附近海域進行雙邊多大型甲板訓練，翌日則演練f35戰機和AV-8B獵鷹II式攻擊機從卡武爾號起飛擊落空中目標。卡武爾號打擊群指揮官恰皮納（Giancarlo Ciappina）指出，這展示意大利海軍能力可以投射到任何地方。除了意大利，英國皇家海軍威爾斯親王號航母打擊群明年將部署太平洋，法國亦會調遣戴高樂航母打擊群到區內，德國、荷蘭等北約成員國也計劃派軍艦到太平洋地區。

分析指出，雖然太平洋爆發戰爭時，歐洲海軍不會作為前線部隊，北約成員國之間的協防條約只適用於針對歐洲和北美的攻擊，當印太地區發生衝突時，北約國家沒有法律義務進行協防。不過，北約增加在太平洋軍事存在可干擾中國的軍事活動，包括戰機飛近台灣、在南海與菲律賓的對峙等。在危機時刻，歐洲海軍可補充美軍力量，為美軍戰機提供額外平台、潛艇搜尋能力、支援補給行動。