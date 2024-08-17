上海翁外遊收高昂數據漫遊帳單　驚動通訊管理局調查

上海一名長者早前赴尼泊爾旅遊時使用數據漫遊服務，回國後發現帳單收費高達1.6萬元（人民幣，下同，約1.76萬港元）。長者的家人質疑收費遠超普通打工仔的負擔能力，更何況是已退休的長者。上海市通訊管理局周五（16日）表示，電訊經營商收費無違反規定，目前只能通過協調的形式解決事件。

王先生的父親今年68歲，王父於去年12月去尼泊爾旅遊8天，到達尼泊爾後發了條朋友圈訊息，之後就收到上海電訊的短訊提醒數據漫遊費用已超500元（約550港元）。回國後，王父透過律師與電訊公司協商費用8個月，期間又產生近9,000元（約9,900港元）滯納金。

事件引起上海市通訊管理局關注，調查發現事主抵達尼泊爾後，電訊公司在漫遊費用超過500元（約550港元）熔斷標準時已暫停用戶的漫遊功能，並發送短訊提醒。惟用戶合共10次自行恢復手機數據漫遊功能，產生相應的數據漫遊費用。用戶曾就收費爭議作出4次申訴，上海市電信用戶申訴受理中心自今年1月起多次協調涉事的上海電訊向事主提出解決方案，包括減免違約金，並把去年12月的帳單費用7折調整處理，合共減免8,000多元（約8,800港元），但雙方未能取得共識。