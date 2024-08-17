基隆市長罷免案　國民黨斥中選會介入

台灣基隆市國民黨籍市長謝國樑施政被指荒唐，引發民間團體發起連署罷免案。中央選舉委員會周五（16日）宣布罷免一案成立，該市將於10月13日投票，同月18日公告結果。惟國民黨周六（17日）質疑中選會無視行政倫理介入罷免案，主委李進勇更用各種方式放水。

由於謝國樑涉嫌封鎖民意等，民間團體「山海公民拆樑行動」發起罷免。中選會表示，基隆市第19屆市長選舉原選舉區選舉人總數近30.8萬人，法定連署人數需達近3.8萬人以上。根據公職人員選舉罷免法，若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上即為通過，代表需有約7.7萬人投票同意罷免才能通過。

面對黨友面臨下台危機，國民黨周六召開記者會，發言人楊智伃質疑李進勇上月曾親自視察基隆選委會，正是到現場下「指導棋」。國民黨立委羅智強亦質疑李進勇是罷樑護航隊，在所謂查對過程中，用各種方式想要放水。中選會澄清，與所屬各地選委會依法是「選務一體」，市縣選委會辦理各項選務，依法受中選會監督。