兩岸關係研討會揭幕　國台辦批評台獨

由大陸國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心（海研中心）舉辦「2024年兩岸關係研討會」周六（17日）早上在山東省青島市開幕，近200名兩岸政商及學術人士參與，探討兩岸關係發展前景。國台辦副主任仇開明致詞時稱，「挾洋謀獨是自我催眠」，大陸要增強統一定力，加強統一信心及決心。

在開幕式上，仇開明提到要以國家前途為先，堅定守護台海和平穩定。他指儘管兩岸尚未完全統一，中國主權領土完整從未分割，陸台同屬一個中國事實從未改變，「台獨」分裂是統一最大障礙，也是民族復興嚴重隱患。他批評台灣總統賴清德上任以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，惡意煽動兩岸對立對抗，阻撓限制彼此交流合作，「妄圖倚外謀獨、倚武謀獨」，破壞了台海和平，嚴重挑釁一個中國原則，對此陸方絕不姑息，堅決反制。

海研中心是由大陸中共中央台辦、國台辦成立的台灣問題研究機構，每年都會舉辦兩岸關係研討會。本屆研討會是賴清德上任後，陸方首場大型對台學術研討會。今年會議主題是「鑄牢民族認同，共促民族復興」，討論議題分別有兩個，分別是「『台獨史觀』的謬誤與危害」，以及「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」。除了周六下午分組討論，大會翌日早上將繼續主題發言，共安排16及兩岸學者，各小組召集人之後會展開小組匯報，最後總結本屆研討會。