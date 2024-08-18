兩彈一星功勳科學家周光召離世　終年95歲

周光召在國際上首先提出粒子的螺旋態振幅，並建立了相應的數學方法。

據內地「知識分子」公眾號周日（18日）消息，「兩彈一星」（核彈、導彈、人造衞星）功勳獎章獲得者、中國科學院前院長周光召因病醫治無效，上周六（17日）晚在北京逝世，終年95歲。

理論物理、粒子物理學家周光召1929年出生於湖南長沙，主要從事高能物理、核武器理論等方面的研究並取得突出成就。他在1958年在國際上首先提出粒子的螺旋態振幅，並建立了相應的數學方法。1960年推導出贗向量流部分守恒定理（PCAC），成為國際公認的PCAC的奠基者之一。

周光召1957年受派往蘇聯杜布納聯合核子研究所任中級研究員；1961年回國後從事核武理論研究，參加領導了爆炸物理、輻射流力學、高溫高壓物理、計算力學等研究工作，在中國第一顆原子彈和氫彈的理論設計中作出了重大貢獻。1996年經國際小行星命名委員會審議通過，將國際編號為3462的小行星命名為「周光召星」。1999年獲頒「兩彈一星」（原子彈、導彈及人造衞星）功勳獎章。2011年，周光召在一次專家會議上突發腦出血暈倒，雖及時送往醫院治療，但一直未能康復過來。