陸大學發文做好接管台灣準備　建治理試驗區

福建廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所本月初曾發文，宣稱隨着美國前總統特朗普再次當選的可能性愈來愈大，統一台灣的時間表隨時可能提前，做好統一以後「全面接管台灣」的預案已經迫在眉睫。不過文章發表後，隨即下架。

該題為「盡快啟動台灣接管準備」的文章稱，香港過去幾年的動盪表明，政權移交如果沒有充分做好預案，會對未來社會秩序的平穩移交帶來非常嚴重的後果。文中提出兩項建議：第一，盡快成立（中共）中央台灣工作委員會；第二，盡快建立台灣治理試驗區。中央台灣工作委員會的唯一目標，就是作為「影子政府」隨時入台接收對岸政權。文章並建議「凝聚島內反台獨力量」，並將這部分力量整合到國家行為，反台獨力量就會體系化、制度化。文章還稱，大陸之前環台軍演之所以對台灣民心衝擊不大，一個重要原因就是台灣民眾認為統一還非常遙遠。而只要開始實際政權接收準備，這個行動本身對島內民心就會產生重大影響。

文章稱，一國兩制，完全接受現有的制度的做法並不一定適合台灣，台灣一開始就要以徹底融入大陸為目標。為了提前試驗政策的效果，培訓接管政權的幹部，有必要設置一個高度模擬的實體環境，全面類比島內統一後的管理模式。文章建議，「台灣治理試驗區」地點可以選在與金門接壤的廈門翔安區、泉州南安市。特別是由於金廈來往密切，在此設實驗區最有利於複製、模仿台灣現在的行政體制。