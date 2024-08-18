陸本年度台海巡航執法行動　範圍比往年廣

大陸官媒周日（18日）報道，交通運輸部所屬福建海事局、東海救助局上周六（17日）至周日共同實施2024年台灣海峽海上巡航執法行動，增強對台海海上交通管控和應急救援能力，巡航覆蓋面積比往年範圍更廣，切實保障在台海航行、生產作業的船舶、設施和人員生命財產安全。涉海部門此前已在金門附近海域實現常態化執法巡查，同類常態化行動進一步延伸。

行動由海巡06號、海巡0802號、東海救115號三艘公務船艇組成的巡航編隊共同執行，歷時30.5小時，巡航總里程413海里，主要任務包括展開台海相關水域巡航，對福建沿海航路、錨地、海上施工作業區、商漁船碰撞高風險警示區、交通密集區、事故多發區、台灣淺灘等水域展開巡查，查處各類海上交通違法違章行為，維護通航秩序。此外，巡查台海中部海域航路，實施交通組織和管控，點驗過往船舶，現場檢驗海上應急搜救預案落實情況；巡查巡檢台海內助航設備，現場核查船舶標識碼資訊，測試陸海通訊傳輸能力，維護水上無線電通訊秩序。

報道強調，台海是中國沿海重要的海上運輸通道，船舶種類多、流量大，氣象海況複雜多變，航路多點交叉，險情事故多發易發，是交通運輸部劃定的水上交通安全監管「六區一線」重點區域之一，尤其是自上周五（16日）大陸東南沿海開漁後，大量漁業船舶進入台海生產作業，商漁船碰撞事故風險加大。