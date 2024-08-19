保安員受困廁所猝死　公司拒認定工亡

廣東省一名33歲保安員近日在廣州市當值夜班時，猝死在廁所之內。死者妹妹上周六（17日）表示，哥哥出事時曾在工作群組求救，未被及時發現。涉事保安公司至今未認定事件屬於工亡，也未給出具體解決方案。東莞市相關部門已介入調解事件。

死者妹妹曾女士上周六（17日）表示，哥哥數月前進入廣東一間保安公司打工，獲分配廣州增城區一個項目部門工作，工作時間設為兩班制，每月工資4,000元人民幣（約4,360港元）。直至本月3日上午，她接到警方通知哥哥值夜班期間突然身亡。根據曾女士提供聊天紀錄截圖顯示，死者當天清晨5時30分許曾在工作群內發錄音求救，約40分鐘後被人發現，可惜為時已晚。另據廣州公安向曾女士提供死亡證明顯示，死者死因為猝死。

由於死者是當值夜班期間去世，家屬認為公司應申請工亡，並給予應有補償。據知，此事與廣東龍翔衞士保安服務有限公司有關，該公司總部位於東莞市寮步鎮，在東莞市大朗鎮、惠州市仲愷高新區還有兩間分公司。死者入職時與惠州分公司簽訂勞動合約，工資由大朗鎮分公司發放。曾女士稱，就死者補償一事，3間公司一直推來推去。東莞相關部門透露，由於當事人簽署勞動合約公司及去世地點均不在本地，各項材料需協調後進一步核實，再加上當事人簽合約公司屬於派出公司，情況確實較為複雜，工作人員還在協調。