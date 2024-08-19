漳州漁船金門外海沉沒前　曾碰撞汕尾籍船隻

福建省漳州籍漁船「閩龍漁60877」上周六（17日）凌晨在台灣金門縣東碇島遭不明船隻撞沉，造成漁船上7名船員墮海，被救起的4人當中1人死亡，其餘3人失蹤。內媒周日（18日）引述官方消息指，事發前涉事漁船曾與另一艘船碰撞。

內媒從漳州市海洋與漁業預警中心工作人員處得悉，「閩龍漁60877」 沉沒前與一艘廣東汕尾籍船隻碰撞，後者已停靠在港尾漁港，碰撞發生的原因正在調查。一名失蹤船員的姊姊表示，上周五（16日）中午12時過後當地結束伏季休漁，弟弟跟隨船長一同出海捕蟹。其弟翌日凌晨1時許給友人發消息稱，即將去放蟹網，隨後失蹤。她聽鄰近船隻的船員表示，弟弟所在漁船的定位信號於凌晨3時左右消失，又指汕尾籍船隻長度超過40米，頭部撞壓得很厲害，「閩龍漁60877」 長度不到30米。

「閩龍漁60877」的船長和另外兩名船員已獲救，船長家屬稱船長正協助搜救。漳州市海上搜救中心工作人員表示，已派出海事執法船艇「海巡0801」在現場指揮搜救，另有3艘中國漁政船隻在海上搜救。