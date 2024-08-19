境外間諜以交友兼職為名　誘大學生拍科研基地照

國家安全部周一（19日）公布關於國家安全機關普法執法工作中，多宗涉及大專院校學生的案例。當中包括內地某市國安機關今年4月初發現，境外間諜利用虛擬定位軟件勾連某涉密科研基地附近的大學生，以交友和招聘兼職的名義誘騙學生拍攝、發送該基地照片。國安機關在涉事學生就讀的大專院校舉行反間諜普法講座，詳細揭露境外間諜慣用手法和伎倆，鼓勵發現可疑線索的學生舉報，之後有多名學生主動反映在網上遇到的可疑人員和攀拉策反。

某市國安機關發現，職業學校學生趙某在招聘網站求職時被境外間諜勾連，按照要求搜集有關敏感資訊，整編後提供對方，非法獲利5,000元人民幣（約5,500港元）。由於趙某6月即將畢業，國安機關通過班主任以適當理由將其帶至指定地點接受詢問，避免其他師生知悉相關情況。考慮到趙某初次違法且未滿18歲，案件危害較輕，國安機關最終給予警告和沒收違法所得的行政處罰，並責令其監護人嚴加管教。趙某近日順利畢業，並投身社會工作。

另在去年9月，某市國安機關發現，某反間諜安全防範重點企業的網絡設備多次遭受境外網絡攻擊，連夜對該企業遭網攻的設備取證，對木馬病毒進行清除和風險評估，終鎖定網攻來源於境外間諜情報機關，隨即指導該企業採取一系列針對性安全防範措施。國安機關亦就檢查中發現的問題組織相關責任人員進行專門培訓指導，進一步提升其保密和安全防範意識。

周一（19日）在北京舉行的外交部記者會上，有外媒記者問，中國反間諜法於去年7月修訂並實行後，有德國製藥界擔心可能會不小心觸法。中國外交部發言人毛寧回應，這部法律針對的是極少數危害中國國家安全的間諜行為，而不是正常的經貿投資活動，所以相關企業只要合法經營，人員能夠依法行事，就沒必要擔心。