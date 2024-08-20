生父及其女友虐待2歲女致死　生母盼頂格處罰

內蒙古滿洲里市一名2歲女童去年底疑遭生父及其女友長期虐待致死，呼倫貝爾市人民檢察院以故意傷害罪和虐待罪為案由，對涉事兩人提起訴訟，案件將於周三（21日）在該市中級人民法院開庭。女童母親希望涉事兩人能受到最大懲處，更揚言願意為此放棄民事賠償。

女童小甜（化名）的母親李婷婷2019年與田某龍在河北邢台結婚，並在2021年4月誕下小甜。李婷婷指，田某龍婚後隨父親到滿洲里經營木材生意，幾乎未盡人父責任，每月亦只支付約500元人民幣（約550港元）生活費，對她態度冷淡。田某龍去年2月不顧李婷婷阻止，突然帶走小甜後便拉黑其聯繫方式，一直到同年12月21日她收到女兒的死訊。

搶救紀錄顯示，小甜頭部、軀幹及臀部等多處瘀青，腹部膨隆，過往史一欄中更記錄了「3至4天前頭外傷史，近日家長毆打史」。李婷婷隨後從司法鑑定報告獲悉，小甜在全身多發性軟組織挫傷的基礎上，因胸部受到鈍性外力作用，造成右心房破裂，導致心包積血和急性心臟壓塞而死。檢方指控，田某龍去年2月與女友文某某同居後，多次以打罵、凍餓和綑綁等方式虐待小甜，更在對方已出現身體不適下，多次使用拳腳、拖鞋、皮帶等工具毆打。而事發當天則是文某某發現小甜尿床後，用數據線抽打她至全身抽搐暈倒，送院後不治。