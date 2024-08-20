游泳培訓忽略遇溺自救　地方首立法預防溺水

暑假期間，許多人會到海灘和泳池暢泳降溫，卻也不時發生溺水等意外。內媒周日（18日）報道，即使目前市面上有不少游泳訓練機構，但配置系統教授溺水自救課程的卻很少，有不少家長甚至游泳機構從業者，地誤認為學會游泳等同懂得自救。

有家長反映，儘管孩子已掌握自由泳能力，卻不懂應對抽筋和分辨暗流等危險狀況。有業者指，即使是掌握游泳技能的人，如遇上水中受傷、在海中遭遇大風大浪等意外狀況，也可能失去控制陷入危險。另有業者指，市面不少開設游泳培訓的機構，教學時往往更注重泳姿培訓，而忽略溺水自救能力教學。部分機構的課程雖包含溺水自救等學習內容，宣傳時卻未有強調。

記者發現，四川、重慶、北京、湖北、湖南等地多間游泳訓練機構，開設課程大部分是游泳泳姿等技巧，通常不會單獨開設溺水自救課。業界人士呼籲，更多中小學應展開游泳培訓課，並將防溺水自救課納入必修課程，同時警告家長不能因孩子會游泳而放鬆警惕。值得一提，湖南人大常委會上月推出全國首部專門針對對中小學生預防溺水問題的法規，要求實行政府、家校、社會、 部門聯防聯控機制，家長及監護人對被監護開展經常性安全教育，如游泳技能和辨別危險水域、熟習水性。