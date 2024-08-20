資興市上月颱風暴雨增至50死　仍有15人失蹤

湖南郴州資興市上月受颱風「格美」帶來的狂風暴雨侵襲，已進行近20天的搜救工作，至周一（19日）確認有50人因災遇難，仍有15人失蹤。當局正組織民眾清理道路和房屋淤泥、衞生防疫清潔等，加快恢復災區正常生產生活。

格美帶來極端強降雨引發特大暴雨災害，造成重大損失。資興市有近2萬處發生山泥傾瀉，近4.6萬處坍塌，149個村落近6.7萬戶電力中斷，152個村落道路中斷，78村通訊中斷，另有1,714戶近1.2萬間房屋倒塌，12.8萬人受災。省市政府部門派救援人員到場，救出695人，疏散超過2.3萬人。在本月2日新聞發布會上公布的35名失蹤者中，目前已搜尋發現20人死亡，仍有多人失蹤。

面對地形條件差、地質災害多、路基損毀重、作業面積小、後勤保障難等挑戰，郴州市救援部門快速搶通損毀基礎設施。郴州市支持資興應對格美颱風緊急救援和恢復重建聯合指揮部周一發布消息稱，資興市受災區域所有行政村初步實現通路、通電、通訊、通水，災民生活得到妥善安置，抗洪救災工作取得階段性成效，災後重建正全力進行。