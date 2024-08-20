中國足協競賽部前部長受賄囚7年　執委會前成員囚6年

內地持續整治足壇貪腐問題，湖北省松滋市人民法院周二（20日）一審公開宣判中國足球協會競賽部前部長黃松受賄案，以受賄罪判處他有期徒刑7年。通城縣人民法院同日一審宣判成都市足球協會前主席兼秘書長、中國足球協會執委會前成員辜建明貪污、受賄、單位行賄案，對他判囚6年。

黃松除了被判囚，亦處罰金60萬元（人民幣，下同，約66萬港元），追繳其受賄所得財物，上繳國庫。至於辜建明，法院以貪污罪判處有期徒刑3年半，並處罰金20萬元（約22萬港元）；以受賄罪判處有期徒刑2年半，並處罰金10萬元（約11萬港元）；以單位行賄罪判處有期徒刑2年半，並處罰金10萬元，決定執行前述刑期，並處罰金40萬元（約44萬港元）。他也被追繳貪污和受賄所得財物，分別返還被害單位和上繳國庫。

黃松於去年3月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，同年9月移送檢察機關，今年3月公開開庭審理。辜建明曾為重慶市體工隊足球隊運動員、四川省運動技術學院運動員、成都市體工隊足球隊教練，擔任過成都市足球運動項目管理中心主任、成都市足球協會主席兼秘書長、中國足協第十一屆執委會成員等職務。