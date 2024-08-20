中越簽訂14項合作文件　涵蓋鐵路到鱷魚出口

越共中央總書記、國家主席蘇林周日（18日）起國事訪問中國，周二（20日）迎來最後一天行程。他周一（19日）在北京，見證中越雙方簽訂了涵蓋鐵路到鱷魚出口等14項合作文件，涉及黨校、互聯互通、工業、金融、海關檢驗檢疫、衞生、新聞機構和媒體、地方、民生等領域。

蘇林周一出席中越雙方各部委、行業和地方間合作文件的簽字儀式。當中包括關於越南老街-河內-海防標準軌鐵路線路規劃立項援越項目結果檔案移交證明書、越南交通運輸部與中國國家國際發展合作署關於諒山-河內和芒街-下龍-河內兩條標準軌鐵路規劃技術援助項目可行性研究的公函，還有兩國央行、媒體、衞生、民生以及椰子榴槤鱷魚出口與檢疫之間的合作協議。

蘇林訪華期間，中越雙方亦將發表《關於進一步加強全面戰略合作夥伴關係、推進中越命運共同體建設的聯合聲明》。越媒評論稱，蘇林此訪本着深化兩國全面戰略合作夥伴關係、構建具戰略意義中越命運共同體的精神，越方希望共同加快落實高層互訪協議。內媒則指，此訪證明了越南新領導層用實際行動，進一步維護和發展中越友好關係。