美民主黨新黨綱重提一中政策　首納對台6項保證

美國民主黨全國代表大會周一（19日）起一連四天在芝加哥召開，大會首天通過2024年版黨綱，其中提到將持續強化聯盟，確保中國大陸無法脅迫鄰國，並首次寫入對台六項保證，重申美國一中政策，堅定維護台海和平穩定的承諾，任何一方不應單方面改變現狀。

新版黨綱長達90頁，在強化美國全球領導地位的章節提到台灣問題，揚言會繼續強化聯盟與夥伴關係，確保大陸無法脅迫鄰國、無法推翻國際規則，以保護美國的安全與繁榮。黨綱強調，堅守美國維持台海和平穩定的承諾，遵循美國以《台灣關係法》、中美三個聯合公報、對台六項保證指導的一中政策，確保任何一方不會單方面改變現狀。

民主黨自2000年來的黨綱均有提到一中政策，2020年的黨綱罕見沒有提到，只提《台灣關係法》，今次是一中政策再度列入黨綱。同時，今年的黨綱也首度納入對台六項保證。分析認為，民主黨黨綱重新放入一中政策，顯示該黨對台政策回到傳統政策思維。黨綱屬於象徵性，對總統不具約束力，但有可能影響美國民間輿論。