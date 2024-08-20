速遞涉密刊物予境外間諜　涉案人員囚10年

國家安全部周二（20日）發布消息稱，中國速遞產業發展與國家安全緊密相連，近年有境外間諜情報機關透過寄送渠道進行竊密活動愈發猖獗。內地有民眾利用工作便利，將涉密刊物寄予境外間諜人員，最終被判刑。

近期有民眾向當局舉報，指某涉密刊物可能外洩。國家安全機關經調查後鎖定涉案人員張某，其被境外間諜情報機關策反後，利用所處崗位能夠訂閱涉密刊物的便利條件，透過速遞公司寄送方式為境外間諜人員提供涉密刊物。張某最終因洩漏多份機密級、秘密級文件，被判囚10年。

國安機關另發現有個別不法分子試圖利用「網絡+寄遞」等非接觸方式，進行涉恐涉暴等違法犯罪活動。國內某科研機構工作人員反映，某境外機構以科研計劃合作為名，向其郵寄某種化學粉末。當局發現此類粉末可作為催化劑，常用於各類有害物質的化學試驗，將對該機構重點科研計劃造成重大風險隱患。當局另發現一些來自境外的速遞包裹，成為生物入侵的秘密通道，威脅生態平衡和生物安全。近年有境外組織和個人向境內郵寄紅耳龜、鱷龜、美國牛蛙、草地貪夜蛾、紅火蟻等外來物種，將破壞本地生態系統和物種多樣性。