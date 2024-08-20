內地核准5個新核電項目　涉廣東等地11台機組

周一（19日）舉行的國務院常務會議決定核准江蘇徐圩一期工程等5個核電項目，共計11台新核電機組，拉動千億級投資。會上強調，安全是核電發展的生命線，要不斷提升核電安全技術水平和風險防範能力，加強全鏈條全領域安全監管，確保核電安全萬無一失，促進行業長期健康發展。

通過的核電項目分別為中核集團所屬的江蘇徐圩一期工程，中國廣核集團所屬的山東招遠一期工程、廣東陸豐一期工程、浙江三澳二期工程，以及國家電投集團所屬的廣西白龍核電一期工程。新項目涉及多種自主三代、四代核電技術路線，內媒粗略計算總投資超過2,000億元人民幣（約2,200億港元）。在取得國家核安全局頒發的《核電廠建造許可證》後，上述項目即可開始全面建設。

江蘇徐圩項目是全球首個將高溫氣冷堆與壓水堆耦合，以工業供熱為主、兼顧電力供應的核動力廠，建成後將為連雲港萬億級石化產業基地大規模供應高品質低碳工業蒸氣，年供應3,250萬噸，最大發電量逾115億度。招遠項目是中廣核在山東落地的首個核電項目，規劃建設6台單機120萬千瓦的華龍一號核電機組。除華龍一號、高溫氣冷堆之外，本次核准的項目中有兩個採用國產化CAP1000技術路線，其中廣東陸豐核電項目一期工程已經歷長期準備。