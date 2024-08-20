駱家輝批特朗普擬對華商品徵關稅　憂推孤立政策

美國共和黨總統候選人特朗普周一 （19日）表示，將阻止中國車廠在墨西哥建造新工廠以出口至美國市場。他此前提出擬對中國商品加徵60%的關稅措施，前美國駐華大使駱家輝同日受訪認為，此舉實質上是對美國普通民眾徵稅，又擔心對方推行孤立主義政策。

駱家輝周一接受美媒訪問時，表達全球眾多領導人的憂慮，他們擔心特朗普一旦當選，或會推行孤立主義政策，進而可能減少對烏克蘭、菲律賓等國的支持。另一方面，美國副總統賀錦麗料將延續拜登政府的方針，採取有策略且針對性的對華強硬策略。駱家輝就此強調，鼓勵更多美國公民和國會議員訪華，加深對中國的歷史、文化及所面臨複雜挑戰的理解顯得尤為重要。

特朗普同日在賓夕凡尼亞州費城出席造勢活動，表示一旦當選，可能會改變7,500美元（約5.85萬港元）電動車抵稅規定，或要求美國國會完全廢除該規定，又不排除任命美國電動車製造商Tesla行政總裁馬斯克擔任顧問或內閣職務。他另表示，將通過徵收新關稅，阻止製造商從墨西哥向美出口汽車，但對中國和其他車廠在美國生產汽車持開放態度，將提供激勵措施。