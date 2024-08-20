警破125個假演唱會門票詐騙團夥　拘1689名疑犯

廣東省公安廳周二（20日）發布消息稱，警方今年來監測到省內虛假演唱會門票詐騙案件有多發苗頭，迅速組織多地開展專案攻堅，深挖該類犯罪產業鏈條，發起一系列高質量打擊。警方至今共打掉125個虛假演唱會門票類詐騙團夥，刑事拘留1,689名疑犯。

通報稱，廣東省公安廳今年6月組織廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、惠州等14個地市發起「鏟詐23號」集群戰役，對虛假演唱會門票買賣類詐騙團夥開展統一收網打擊行動，抓獲219名疑犯。深圳市公安機關今年4月集中研判本地虛假演唱會門票買賣詐騙案件，發現一條利用網上支付為上游犯罪集團提供資金結算的產業鏈，掌握100多名涉案疑犯，關聯全國40多宗電詐案件。省公安廳6月組織指導深圳市公安機關開展集中收網行動，先後在全國多地抓獲114名疑犯，成功摧毀該條黑灰產業鏈。

當局指出，虛假演唱會買賣門票詐騙案件中，疑犯主要通過社交類應用程式，以「票務代理」、「折價轉讓」等話術，發布演唱會門票售賣訊息，初步取得受害人信任後便謊稱平台有監管需另外通過微信或其他方式私下交易，誘騙受害人添加微信、QQ等進行轉帳，或發送虛假的購票網站連結要求填寫銀行帳號、密碼和驗證碼購票，從而盜刷受害人的銀行卡。部分疑犯以「門票卡單」等話術對事主二次詐騙，造成財產損失，受害者多為追星心切的年輕群體，特別是大學生和中學生。