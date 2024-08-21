廣東等3地聯手搗換錢黨　澳門向內地移交57疑犯

內地公安部近日指揮江西、廣東公安機關會同澳門警方開展代號為「清蟻」的集中收網行動，先後兩次抓獲252名換錢黨衍生犯罪疑犯，涉及非法買賣外匯價值30億元人民幣（約33億港元），澳門警方抓獲並向內地公安機關遣返移交57名疑犯。

近年在澳門從事非法買賣外匯的換錢黨人員持續增加，由此衍生的詐騙、搶劫、偷渡等違法犯罪時有發生。公安機關根據工作訊息和澳門警方的情況通報，近期在江西南昌、廣東珠海以及澳門等地發現19個換錢黨衍生犯罪團夥，共計300多人。這些疑犯以親友、同鄉關係為紐帶結成犯罪團夥，由團夥頭目遙控指揮，團夥成員按照銀行取現、對接地下錢莊、在澳門賭場和酒店附近招攬客戶換匯等分工合作，長期在澳門從事非法買賣外匯活動，涉案數額巨大。贛粵澳三地警方近日同時開展集中抓捕行動，共出動警力1,200人次，成功打掉相關犯罪團夥。

公安部有關負責人表示，公安機關將繼續深化打擊整治專項行動，掛牌督辦一批大要案件，不間斷組織開展集群打擊，強化源頭治理，持續保持嚴打高壓態勢，堅決遏制換錢黨衍生違法犯罪發展蔓延勢頭。