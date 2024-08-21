廣東擬禁學校以家委會等名義　強制違規收費

廣東省發展改革委近日發布公開徵求《關於進一步規範我省中小學教育收費管理的通知（徵求意見稿）》意見的通告，其中嚴禁學校在代收費中獲取差價、返還款和擅自提高代收費標準；亦嚴禁以家長委員會、家長學校、班委、第三方服務機構合作方等名義，強制或變相強制違規收費。

上述通知明確，廣東省中小學教育收費管理區分公辦義務教育、民辦義務教育、公辦普通高中、民辦普通高中，實行分類管理；收費項目統一為學費、住宿費、服務性收費和代收費4項。實行政府定價的學費、住宿費標準的制訂或調整，應堅持體現教育公益屬性，嚴格核定收費標準，嚴禁以贊助費、捐款等名目向學生、家長收取或變相收取與入學關聯的費用。在相同住宿條件下，學校住宿費標準應保持一致。各地不得將教育教學活動內應免費提供服務的項目、政府明令禁止或明定納入公用經費開支的項目，列為服務性收費和代收費。

通知亦嚴禁在軍訓期間向學生收取軍訓費、住宿費、交通費、照相費等費用，不得強制或者暗示學生及家長訂購《中小學教學用書目錄》以外的各種教輔書、試卷費、押金和其他任何費用。學校在完成正常教育教學任務之外組織開展研學旅行、課後服務、社會實踐等活動，對應由學生或家長承擔的部分，可根據自願和非營利性原則收費，但不得開展經營性創收。