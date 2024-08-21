葫蘆島暴雨多縣一度失聯　全市疏散逾7000人

遼寧省葫蘆島市自周一（19日）起出現連續性強降雨，截至周二（20日）晚上7時，全市平均降雨量151.8毫米，最大降雨量534.7毫米。該市建昌縣全域、綏中縣部分鄉鎮一度發生電力、通訊、交通中斷。截至周二晚上10時，建昌縣失聯的28個鄉鎮已有27個恢復通訊，僅黑山科鄉部分村組通訊尚待恢復；綏中縣失聯鄉鎮通訊已全部恢復，暫未接到傷亡報告。葫蘆島市防汛抗旱指揮部於周二晚，將防汛3級應急響應提升至2級。

此輪強降雨中，葫蘆島市綏中縣、建昌縣、南票區降雨量較大，截至周二晚7時，建昌縣平均降雨量250.3毫米，綏中縣143毫米，南票區191.2毫米，其中綏中縣秋子溝鄉534.7毫米突破有氣象紀錄以來歷史極值。該市已疏散7,075人。全市應急、消防、公安等部門及駐葫部隊力量共出動2,740多人，攜帶衝鋒舟等救援物資深入災區救援，已解救83名被困者。防疫消殺隊伍另對居民集中安置點的環境衞生、生活飲用水、生活垃圾及溺亡動物消毒殺菌，確保安全。遼寧省委書記、省人大常委會主任郝鵬周二趕赴建昌縣指揮應急救援，要求全力開展搜救、疏散安置、搶險搶通等工作。

國家防總辦公室周二派出工作組赴一線協助指導，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局，向遼寧緊急調撥毛氈、家庭應急包等7,000件中央救災物資。應急管理部持續針對建昌縣開展衞星遙感和大數據監測分析，調派3套中型複合翼無人機通訊平台執行通訊保障任務；調派150名專業救援力量、50台套裝備緊急趕赴一線；協調位於河北承德的一架Mi171直升機隨時飛赴建昌準備，執行空中偵察、人員轉運、物資投送等任務。