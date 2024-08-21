憂強迫勞動　美議員籲加強審查藥企在華臨床試驗

美國國會議員周二（20日）呼籲拜登政府加強對美國藥企在中國進行的臨床試驗審查，因為存在知識產權被盜的風險，以及新疆維吾爾人遭強迫參與的可能性。他們要求美國食品及藥物管理局（FDA）在10月1日前回答一系列有關試驗的問題，又考慮立法限制美國與某些中國生物科技公司的業務往來。

眾議院中國問題特別委員會主席穆理納（John Moolenaar）和該委員會民主黨首席議員克里什內穆爾提（Raja Krishnamoorthi）表示，美國製藥公司過去10年來，與中國軍方經營的醫院合作進行了數百次臨床試驗，包括在維吾爾少數民族聚居的新疆。二人周一（19日）致函FDA局長卡利夫（Robert Califf），稱在新疆開展臨床試驗存在重大倫理問題，相關合作研究活動引發嚴重關切，關鍵知識產權有可能被轉移給解放軍，或依據中國國家安全法而被徵用。

中國駐美使館回應批評，竊取知識產權的指控毫無根據，新疆種族滅絕的指控純屬謊言；強調中美醫療衞生合作本質是互利共贏，將正常合作政治化、工具化不符合任何一方利益。